جامعة الأميرة سمية تحرز الجائزة الثانية من جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية

عمان-الغد- تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وبحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ووزير الدولة للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة عمر بن سلطان العلماء حفل الإعلان عن الفائزين بجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية، في دورتها الثانية، والذي عقد عبر الاتصال المرئي.

وحصلت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا على الجائزة الثانية من خلال التطبيق الذي طوّره الطالبان شروق محمد وليد الحلواني، ومحمد وليد حسين بكر وبإشراف الدكتور فراس غانم من كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة، وقيمتها 30 الف دينار، من بين 125 فريقا مشاركا من 25 جامعة حكومية وخاصة، من خلال تطبيق “Farm Jo”.

ويهدف التطبيق الفائز إلى مساعدة وزارة الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة على المستوى الزراعي من خلال توفير بيانات إحصائية لأصحاب القرار والمستثمرين عن كمية المحاصيل التي يتم زراعتها واستهلاكها.

وهنّأت صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة رئيس مجلس أمناء الجامعة، الفريق الفائز، معربة عن كبير فخرها بهذا الإنجاز الوطني الذي يضع الجامعة في الصدارة، مشيدة بجهود الطلبة ومشرفيهم، وسعيهم الدؤوب للمشاركة الفاعلة في مسابقات وطنية وعالمية تدعم مسيرتهم، وتصقل مهاراتهم العلمية والعملية، وتتيح لهم فرص إثبات تميزهم، وتحفيز روح التنافس فيهم.

وأعرب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، عن سعادته واعتزازه بطلبة الجامعة، وإنجازاتهم المتميزة في شتى المحافل المحلية والدولية، والتي تحقق رؤى صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة رئيس مجلس أمناء الجامعة، في وضع الجامعة في مصاف الجامعات العالمية المرموقة التي تخدم الحياة وتسهل عمل الناس للتغلب على المشاكل التي يواجهونها.

وأشار عميد كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة الدكتور اشرف أحمد إلى تركيز إدارة الجامعة والكلية على أن يكون مستوى الخريجين متوائما مع متطلبات سوق العمل المحلية والعالمية، وان تكون نوعية المشاريع المقدمة متميزة وتخدم احتياجات البلد.

وقد حصل على الجائزة الأولى في المسابقة التي تنفذ بالشراكة بين الحكومتين في الأردن والإمارات، ” تطبيق “نَبَض ” . كما حصل على الجائزة الثالثة : “تطبيق دوائي” .

ويذكر أن جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا حازت في الدورة الأولى للجائزة التي عقدت العام الماضي، الجائزة الثانية وقيمتها 30 ألف دينار، من خلال تطبيق SOS JORDAN)) الصحي، والجائزة الثالثة وقيمتها 20 ألف دينار، عن تطبيق (vaccines jo) مطاعيم الأردن.

ويشار إلى أن جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية، مخصصة لقرابة 300 ألف طالب من الجامعات الأردنية، والتي تسعى إلى تحفيز الطلاب على ابتكار حلول إبداعية في مجال تطبيقات الهواتف الذكية لاستحداث خدمات حكومية سهلة ومبسطة.

ويذكر أن الجامعة حصلت على المركز الأول عالمياً في مسابقة البرمجة IEEEXTREME، وعلى المركز الأول في مسابقة “هواوي” للابتكار في الشرق الأوسط، ونالت لقب بطل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مسابقة البرمجة على مستوى العالم2018 ACM – ICPC.