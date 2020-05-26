جامعة الأميرة سمية تحرز المركز الأول ببطولة الاستقلال

عمان- أحرزت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا المركز الأول في بطولة الاستقلال “فيفا” 2020، التي نظمها نادي الألعاب الإلكترونية في الجامعة عن بعد على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 380 طالباً مثلوا 19 جامعة أردنية حكومية وخاصة، احتفاء بعيد استقلال المملكة الرابع والسبعين.

وأعربت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء الجامعة، عن فخرها بهذا الإنجاز الذي يضع الجامعة في الصدارة على المستوى المحلي، مشيدة بجهود الطلبة الفائزين وسعيهم الدؤوب للمشاركة الفاعلة في مسابقات تدعم مسيرتهم، وتصقل مهاراتهم العلمية والعملية والأنشطة اللامنهجية، وتتيح لهم فرص إثبات تميزهم، وتحفز فيهم روح التنافس.

من جهته، أعرب رئيس الجامعة الدكتور مشهور الرفاعي عن سعادته بهذا الفوز، واعتزازه بطلبة الجامعة، وإنجازاتهم المتميزة في شتى المحافل، مؤكداً إيمان الجامعة بضرورة استدامة التواصل الاجتماعي بين طلبة الجامعات الأردنية، وتشجعهم على قضاء وقت الفراغ بشكل إيجابي.

يذكر أن النادي سبق ونظم خلال جائحة كورونا بطولة الشطرنج لطلبة الجامعة، وبطولة الألعاب الإلكترونية على مستوى الجامعات الأردنية.

وشارك في المسابقة جامعات حكومية وخاصة، حيث حقق فريق الجامعة المركزين الأول والثاني، فيما حلت الجامعة الألمانية الأردنية بالمركز الثالث.

بترا