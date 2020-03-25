جامعة الأميرة سمية تحصد المركز الأول وخمسة أخرى في مسابقة الكرامة للبرمجة

عمان- الغد- حققت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا المركز الأول والثالث والرابع، والرابع مكرر مرتين، والمركز العاشر، أي ستة مراكز من المراكز العشرة الأولى في مسابقة البرمجة التنافسية التي نظمتها جامعة العلوم والتكنولوجيا يوم السبت الماضي بمناسبة ذكرى الكرامة.

ونتيجة للظروف الطارئة التي يمر بها الوطن، قرر المنظمون إقامة المسابقة “أونلاين”.

وشارك في المسابقة 400 طالب وطالبة من مختلف الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، بما في ذلك ثلاثون طالبًا في مستوى المدارس.

وحصل طلبة الجامعة على المراكز التالية في مستوى طلبة السنوات المتقدمة؛ حيث حصل على المركز الأول الطالب معتصم الكايد، وعلى المركز الثالث الطالب محمد الكيلاني، وعلى المركز الرابع الطالب محمد أبو عبود، في حين حصل على المركز الرابع مكررًا كل من الطلبة أحمد جابر وشهد المشني. أما المركز العاشر، فقد حصل عليه الطالب عبد الله المنصور. وقد أشرف على مشاركة الطلبة في المسابقة الدكتور فراس الغانم.

وهنّأت سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمناء الجامعة، الطلبة الفائزين، معربة عن فخرها بهذا الإنجاز الوطني الذي يضع الجامعة في الصدارة، مشيدة بجهود الطلبة ومشرفيهم، وسعيهم الدؤوب للمشاركة الفاعلة في مسابقات وطنية وعالمية تدعم مسيرتهم، وتصقل مهاراتهم العلمية والعملية، وتتيح لهم فرص إثبات تميزهم، وتحفيز روح التنافس فيهم.

وأعرب رئيس الجامعة الدكتور مشهور الرفاعي، عن سعادته واعتزازه بطلبة الجامعة، وإنجازاتهم المتميزة في شتى المحافل المحلية والدولية، والتي تحقق رؤى سمو الأميرة سمية بنت الحسن ، رئيس مجلس أمناء الجامعة، لوضع الجامعة في مصاف الجامعات العالمية المرموقة.

وأشار الدكتور الرفاعي إلى أن الجامعة قد اعتمدت الدراسة عن بعد نتيجة للظروف التي يمر بها الوطن، وحرصًا على استمرار المسيرة التعليمية. ولم يقتصر ذلك على الدراسة فقط، بل تعداها لتصل إلى مسابقات البرمجة التي تعد الجامعة وطلبتها المتميزين فيها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

ومن الجدير بالذكر، أن هذه المسابقة تعقد للمرة الأولى على مستوى الجامعات الأردنية، وقد حققت الهدف المرجو منها في تعزيز روح التنافس بين طلبة الجامعات في مجال البرمجة، وتفعيل الدراسة عن بعد حتى في منظومة الأنشطة اللامنهجية.