جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تحقق مراكز متقدمة في “بذور من أجل المستقبل”

عمان-الغد- حقّق طلاب من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا مراكز متقدمة في برنامج “بذور من أجل المستقبل” الذي عقدته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة “هواوي” عن بعد؛ لتعزيز مواهب المعلومات ومهاراتها في الجيل الخامس من الاتصالات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السّحابية.

وفي حفل الختام الذي رعته الأمين العام للوزارة سميرة الزعبي، حاز الطلبة: الينا أبو صيام، وعمرو الدراوشة، ولين أبو الشعر على جائزة الفريق الأكثر التزاماً، فيما حقق الطلبة: محمد الشنتير، وهند ناصر، وصالح جاسم جائزة الفريق الأكثر مشاركة، في حين نال الطالب هشام الزغل جائزة أفضل أداء.

وهنّأ رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي الطلبة ومشرفه، الدكتور أشرف الأحمد عميد كلية الحسين لعلوم الحوسبة، على فوزهم وإنجازاتهم المتميزة مؤكداً على توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء الجامعة، في السعي نحو المشاركة الفاعلة بالمسابقات الدولية النوعية، لما لهذا من أثر إيجابي على تحصيل الطلبة للخبرات والمهارات العلمية والعملية، وصقل مواهبهم.

وبدورها أشادت شركة هواوي ممثلة بالمدير العلاقات العامة في الأردن إدريس النعيمات ونوران أبو ربيع بالمستوى العلمي والتقني لطلاب الجامعة وفعاليتهم في البرنامج وعملهم بروح الفريق.

شارك في المسابقة 34 طالبًا يمثلون: جامعة العلوم والتكنولوجيا، الأميرة سمية للتكنولوجيا، البلقاء التطبيقية ، الطفيلة التقنية، الهاشمية، أربد الأهلية، الشرق الأوسط،، اليرموك، ومؤتة.

ويذكر أن “بذور من أجل المستقبل” هو برنامج يهدف إلى تبادل المعرفة وتعزيز مهارات المواهب الأردنية الشابة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويسهم في تطوير وتنمية مهارات الأيادي العاملة عبر تعاون مع مؤسسات وشركات دولية.