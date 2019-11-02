جامعة الإسراء تستقبل الملحق الثقافي العُماني

عمان – استقبل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد نصيرات في مكتبه يوم الأربعاء 30/10/2019، المستشار الثقافي العُماني الدكتور اسماعيل بن عبدالله البلوشي والوفد المرافق له بحضور مساعدي الرئيس، و عدد من عمداء الكليات في الجامعة.

وأكد بأن الجامعة على استعداد دائم لتسهيل اجراءات تسجيل وحل أي مشكلة قد تواجه الطلبة الوافدين خلال فترة دراستهم، معربا عن اعتزازه بالمستوى الدراسي للطلبة العمانيين.

وعبر الملحق الثقافي العُماني عن إعجابه بإنجازات الجامعة والتجربة العلمية التي تشهدها الجامعة وما وصلت إليه من تطور في كافه الميادين والتخصصات.

وفي سياق متصل التقى الملحق الثقافي عددا من الطلبة العُمانيين، للإطمئنان على أوضاعهم الدراسية ومدى اندماجهم مع المجتمع الجامعي، وبحث معهم أبرز الاحتياجات والمتطلبات التي تضمن تفوقهم الدراسي في الجامعة، وحثَهم على المشاركة بالأنشطة والفعاليات المقامة في رحاب الجامعة.

وشكر البلوشي الاهتمام الكبير الذي توليه إدارة الجامعة للطلبة العُمانيين، مشيراً إلى أنه لم ترد أي ملاحظات طيلة الفترة الماضية من الطلبة حول تعرضهم لأي مشاكل.