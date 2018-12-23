“جامعة البترا” تبحث التعاون مع الجامعات الرومانية

عمان– استقبل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مروان المولا، السفير الروماني بالمملكة الأردنية الهاشمية نيكولاي كومانيسكو في مبنى رئاسة الجامعة، وبحث معه السبل الممكنة لتوطيد العلاقات بين الجامعات الرومانية وجامعة البترا وفتح آفاق التبادل العلمي والثقافي والأكاديمي المشترك.

كما قدم كومانيسكو محاضرة في الجامعة ضمن لقاءات صالون البترا الذي ينظمه نادي الجامعة بعنوان “خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط”.

وقدم كومانيسكو مختصرا عن رومانيا جغرافيا واجتماعيا وسياسيا، ثم تطرق إلى العلاقات العربية الرومانية خصوصا بدول الشرق الأوسط وأيضا عن العلاقات الوطيدة الأردنية الرومانية، مشيرا إلى أنها علاقات مميزة من جميع النواحي، مشيدا بزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني لرومانيا قبل فترة.