جامعة البترا تحتفي بالعيد الوطني 51 لسلطنة عمان

شارك السفير العماني في الأردن الشيخ هلال المعمري في احتفالية نظمتها كلية الآداب والعلوم بجامعة البترا احتفاءً باليوم الوطني لسلطنة عمان الشقيقة، بحضور الملحق الثقافي العماني خميس السنيدي وعميد كلية الآداب والعلوم الدكتور رامي عبد الرحيم.

وتضمنت فعاليات الاحتفالية عزف النشيد الوطني العماني وفقرات فلكلورية شعبية لطالبات السلطنة الدارسات في الجامعة، إلى جانب عرض فيديو تراثي، وفقرات ثقافية شعرية وأغاني شعبية وتراثية.