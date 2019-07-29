جامعة البترا تحصل على الاعتماد الألماني الأوروبي “ASIIN”

عمان – منحت هيئة الاعتماد الألمانية الأوروبية (ASIIN) شهادة الاعتماد لقسم الكيمياء في كلية الآداب والعلوم بجامعة البترا، وهو أول قسم كيمياء في الجامعات الأردنية يحصل على هذا الاعتماد الذي تتوافق بناءً عليه درجة برنامج الكيمياء في جامعة البترا مع المستوى السادس لإطار المؤهلات الأوروبي للتعلم مدى الحياة (EQF LLL).

وهنأ رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مروان المولا أسرة الجامعة والعاملين من الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة، قائلا إن “الاعتماد الألماني الأوروبي يعتبر إضافة إلى سجل إنجازات الجامعة في الحصول على الاعتمادات الدولية والمحلية”، مؤكدا استمرارية العمل كليات الجامعة وأقسامها للحصول على مختلف الاعتمادات المحلية والدولية لرفع كفاءة تخصصاتها، الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة جامعة البترا العلمية، وتعزيز كفاءة مخرجاتها التعليمية.

وقال عميد كلية الآداب والعلوم الدكتور رامي عبد الرحيم أنه بحسب هذا الاعتماد فإن الشهادة التي يحصل عليها خريجو قسم الكيمياء من جامعة البترا تعادل المستوى السادس في إطار المؤهلات الأوروبية.

وقال عبد الرحيم إن “الاعتماد يمنح للتخصصات التي تطبق المعايير الأكاديمية والمهنية بمستوى عالي، ويؤثر هذا الاعتماد كذلك على الاعترافات بالبرنامج من قبل الدول الأخرى ويؤثر على قبولهم في برامج الدراسات العليا في الجامعات الأوروبية حيث تميل الجامعات إلى تفضيل الطلاب الذين تخرجوا من برامج معتمدة”.