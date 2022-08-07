جامعة البترا تخرج الفوج الثامن والعشرين من طلبتها

رعى رئيس جامعة البترا الدكتور مروان المولا حفل تخريج طلبة الفوج الثامن والعشرين من مختلف كليات الجامعة في الملعب الرياضي بالجامعة.

وهنأ المولا الخريجين وذويهم قائلا “هنيئا لكم تحرجكم وحصولكم على الدرجة العلمية التي تؤهلكم لخوص غمار الحياة وتحمل المسؤولية بكل جدارة كما نتقدم بالتهنئة الصادقة أيضًا إلى ذويكم وأحبابكم الكرام راجين أن تكونوا دائما عند حسن الظن بكم علما خلقًا وولاء وانجازًا وذلك خدمة لهذا الوطن الغالي قيادة وشعبًا ولهذه الأمة العزيزة الخالدة.

وأضاف المولا “إنكم أبناء جامعة عريقة لها شخصيتها العلمية ولها بصمتها الخاصة التي يحملها أبناؤها ولها منظومة قيمها النبيلة التي ترسي الحوار البناء سبيلا للتفاهم وترفض العنف واقصاء الآخر وترمن بحرية التفكير والتعبير وسيلة للتعلم وتحترم التعددية وتراها إثراء للحياة”.

وهنأ عميد شؤون الطلبة الدكتور فتحي الفاعوري الخريجين وذويهم، مشيرًا إلى حرص الجامعة على بناء شخصية الطالب وتكوينه العلمي والمعرفي، قائلا إن حفل التخريج يأتي للفصلين الأول والثاني مضيفًا أن عدد الخريجين تجاوز 1500 طالب.

وقدم الطلبة الخريجون الشكر لذويهم والجامعة وأساتذتها، وقالت الطالبتان البتول الشريف في كلمة الخريجين “أهدي التحية لأجمل قلبين في حياتي ولسر وجودي واصراري، لتلك اليد الحانية التي كانت تنتشلني من خوفي وتعبي من احباطي وارهاقي إنها يد أمي، إنه صوت والدي الدافئ يناديني بحب، يغدي فيّ معاني الأمل والإصرار”.

وأضافت زميلتها هبة الحيص “الشكر لأساتذتي الكرام، رسائل الوفاء الصادقة، بوصلتنا إلى طريق الحق وقبس عتمتنا المنير، نهلنا من علومكم فكنتم لنا خير الأساتذة المعلمين”.

وتضمن حفل التخريج تقديمًا لقصص نجاح لخريجي الجامعة من السنوات الماضية ودعت الخريجة آية رحال التي تعمل حاليا بوظيفة محاسبة في شركة رم للاستشارات المالية والضريبية، الخريجين إلى السعي لتحقيق أهدافهم، قائلة “نعم للتغيير والإرادة القوية، ابن أهدافك وحارب لتصل إلى ما تريد”.

وأضافت آية الجعبري التي تعمل أخصائية تغذية في مركز سارة السعودي إن النجاح يبدأ باتخاذ القرار، قائلة “ليس في وسع أحد أن يقرر لك المسار الذي يجب أن تسير فيه في حياتك، فأنت الوحيد المسؤول عن حياتك ونجاحك وفشلك، إنما يعود إليك أنت وحدك ليس بإمكان أحد غيرك أن يكتب قصة نجاحك”.

وسلم رئيس الجامعة جائزة أفضل باحث للعام الجامعي 2021-2022 إلى الدكتور وائل هادي من كلية تكنولوجيا المعلومات بعد حصوله على نتيجة 184 نقطة، حيث نشر هادي عشرين بحثًا في مجال تطوير خوارزميات التعليم الآلي.