جامعة البترا تفوز بجائزة أفضل فيلم أردني قصير



عمان – فاز الفيلم التحريكي القصير “جذور متقطعة” لطالبين من قسم التحريك والوسائط المتعددة من كلية العمارة والتصميم في جامعة البترا في مسابقة الأفلام القصيرة 2020 ضمن مهرجان الأفلام الأوروبية، الذي نظمت دورته الـ 32 في الأردن.

ويتحدث الفيلم الذي اعده الطالبان عاصم طارق وسارة الزيات وتحت اشراف الدكتور طارق الريماوي عن الحالة العاطفية للطفل أدهم البالغ من العمر عشر سنوات، والذي يتصور الفراغ الذي يشعر به كشجرة سوداء في منتصف صحراء موحشة. ويحاول ملء الفراغ بالتعبير عنه عبر رسوماته التي ينتهي بها المطاف معلقة على حائط لا يراها أحد سواه. اللون الأسود هو اللون الوحيد الذي يعرفه بالرغم من امتلاء غرفته بصناديق هدايا ملونة من شأنها الهامه، ولكن هذه ليست ما يطالب به.

كما رُشِّح الفيلم التحريكي القصير “تحت الظل ” للطالبة سمية بركات من جامعة البترا للمشاركة في مهرجان “ليلون” السينمائي الدولي مع 58 فيلماً من أصل 2200 فيلم تم تقديمها من جميع أنحاء العالم. حيث يتحدث فلم “تحت الظل” عن فرط حماية الآباء لأبنائهم وأهمية ترك مساحة التجربة للأبناء، وكيف أن هذه الحماية المبالغ فيها قد تؤدي إلى الضرر بالآباء نفسهم مما يؤذي الأبناء كذلك، وقد جسدت هذه القصة شخصيات من النباتات التي تحمي أبناءها وتدافع عنهم أمام أحداث وشخصيات من الطبيعة المحيطة.

يذكر أن قسم التحريك والوسائط المتعددة في كلية العمارة والتصميم بجامعة البترا قد ناقش مشاريع تخرج الدفعة الأولى خلال الفصل الثاني من العام الدراسي 2019/2020 من قبل لجنة مكونة من أكاديميين ومختصين من سوق العمل، حيث تم تنفيذ 26 مشروعاً تنوعت بين أفلام تحريكية قصيرة، وألعاب رقمية، وفيديوهات موشن جرافيك وقصص مصورة.

وقال مؤسس قسم التحريك والوسائط المتعددة الدكتور طارق الريماوي إن “رؤية القسم منذ بداية تأسيسه بأن يكون رائداً في مجال الرسوم المتحركة والوسائط الرقمية في أسواق العمل المحلية والإقليمية مع تخريج طلاب بجودة عالية من ناحية الفكر والتطبيق. وتبرز أهمية هذه المشاركات والجوائز للطلبة في نشر أعمالهم على مستوى أكبر وجمهور أوسع، وتعريفهم لفنانين ومخرجين للرسوم المتحركة من جنسيات مختلفة، كما أنها تساعد على تطوير مهاراتهم وتوسيع قاعدة المعرفة لديهم ودعمهم في ملفات أعمالهم. وتعد مثل هذه المشاركات حافزاً للطلبة الآخرين في إنتاج أعمال بمستوى المشاركة في المهرجانات القادمة. وتأتي هذه المشاركات ضمن أهداف واستراتيجية القسم والجامعة في دعم وتنمية إبداعات الطلبة”.

كما يهدف قسم التحريك والوسائط المتعددة إلى إعداد الطلاب لتصدير هويتهم وثقافتهم العربية من خلال أفلام الرسوم المتحركة. وتوفير ورش عمل تعاونية مع صناع الأفلام العربية والدولية من أجل إنتاج أفلام رسوم متحركة قصيرة كل عام ووضع اسم الطالب في الأفلام المنتجة بغرض دعم الطالب في سوق العمل بعد التخرج. وكل ذلك يهدف إلى بناء الثقة الإبداعية لدى الطلاب وتعزيز فرصهم في العمل في أسواق الرسوم المتحركة المحلية والإقليمية.