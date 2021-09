جامعة البلقاء التطبيقية تحتل المركز الثاني محليا في تصنيف التايمز العالمي

عمان- الغد– أعلن تصنيف التايمز العالمي (Times Higher Education Ranking) يوم الخميس 2 أيلول 2021، نتائج تصنيف الجامعات على المستوى العالمي، حيث حلت جامعة البلقاء التطبيقية ضمن الفئة (801-1000) لأفضل جامعة على المستوى العالمي وحافظت على موقعها في المرتبة الثانية محليا بعد جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.

رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي هنأ أسرة الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة على هذا الإنجاز الذي عززه نهج الجامعة في البحث العلمي والتطوير والتشبيك مع المؤسسات المحلية والعالمية وتطبيق الأنظمة والقوانين وتحفيز البحث العلمي والنشر الأمر الذي ساهم بتحقيق هذا الإنجاز للمرة الثالثة على التوالي بحصولها على مراتب متقدمة عالميا والمرتبة الثانية محليا.

وأشار الدكتور الزعبي إلى الإقبال الكبير من مؤسسات التعليم العالي العالمية للمنافسة في هذا التصنيف حيث بلغت الزيادة في عدد الجامعات التي تأهلت لهذا التصنيف هذا العام 1662 جامعة مقارنة ب1526 جامعة كانت قد تأهلت لهذا التصنيف في العام الماضي، مشيرا أن الجامعة قد حققت تحسناُ في معظم مؤشرات التصنيف.

مدير مركز ضمان الجودة في الجامعة الدكتور أيمن العلاوين قال إن تصنيف التايمز هو أحد أشهر التصنيفات العالمية بعد تصنيف شنغهاي، كونه يطبق منهجية علمية موثوقة في جمع وتحليل البيانات، ويخضع لإشراف خبراء دوليين مستقلين في هذا المجال؛ مما يجعله يكتسب سمعه دولية وتأثير عالمي الأمر الذي يدفع بالجامعات للتسابق بالإشتراك به وتحقيق متطلباته.

وأشار الدكتور العلاوين إلى أن التصنيف يعتمد على خمسة معايير رئيسية متكاملة موزونة هي: التعليم (30%)، والبحث العلمي (30%)، والاستشهادات بالبحوث (30%)، والدخل المتأتي من الصناعة (2.5%)، والبعد الدولي (7.5%).

ومن الجدير ذكره أن جامعة البلقاء التطبيقية حققت العديد من الإنجازات على صعيد التصنيفات العالمية للعام الأكاديمي الماضي صاغتها بأيدي أبناءها المخلصين، كان من أبرزها إدراجها بالمرتبة 177 لأفضل جامعات آسيا THE Asia، وحلت ضمن الفئة (201-300) بتصنيف الأثر للجامعات THE Impact والأولى محليا. ومن جهة أخرى فقد أدرجت ضمن الفئة (201- 250) بكل من تصنيف التايمز للجامعات الفتية (THE young Universities) وجامعات الدول ذات الاقتصادات الناشئة (THE Emerging Economies) ، وكذلك الأولى محلياً والثانية عربياً وبالترتيب 72 عالمياً في تصنيف الجامعات الخضراء. وأخيرا تم ادراج الجامعة وبعد اشتراكها للمرة الاولى ضمن الفئة 1201+ بتصنيف كيو أس العالمي للعام 2022.