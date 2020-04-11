جامعة البلقاء التطبيقية تعتمد في تدريسها خطاب جلالة الملك

البلقاء- قرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي اعتماد خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم لاسرته الاردنيك الواحدة يوم الجمعة ١٠/٤/٢٠٢٠ في مواد التربية الوطنية ، المواطنة الايجابية، العلوم العسكرية، الثقافة الإسلامية، القانون والإعلام والمجتمع، الريادة والابتكار والابداع؛ اللغة العربية كمادة جامعة.

كما طلب من جميع أعضاء هيئة التدريس في كافة المواد الدراسية المشار إليها بالحديث عن الخطاب السامي لما يحمله من معاني سامية بين الشعب والقائد والتعاون والتكافل الاجتماعي وإسناد الجيش العربي والأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة ونموذج الوطن الذي يصبر ويواجه التحديات والصبر على الشدائد فأصبح الأردن بقيادته وشعبه قصة نجاح ونموذج في كل العالم وحب القائد للشعب في وصفه شعبه الاردني (انتم الكبار) وهي حالة غير مسبوقة في العالم ووصف جلالته لحالة جائحة وباء الكورونا(شده وتزول) وبث الروح الايجابية بين الشعب والتفاؤل وما قام به الأردن من جهود جبارة بقيادة جلالة الملك لمواجهة الأزمة التي ستمر وكما قال جلالة الملك تعود الحياة والنشاط والعمل والانتاج والتعليم والصلاة في المساجد والكنائس قريبا ليصبح الأردن بعزيمة قيادته وشعبه وتكاتفه وقدرته على مواجهة التحديات نموذجا عالميا يباهي به جلالة الملك العالم.