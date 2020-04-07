جامعة البلقاء تدرّب أعضاء هيئة التدريس على برمجية Microsoft Teams للتعلم عن بعد

البلقاء– قامت جامعة البلقاء التطبيقية وبالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية بالتدريب عن بعد، لأربعماية وثمانون (480) من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على استخدام برمجية Microsoft Teams للتعليم عن بعد.

ويأتي ذلك في نطاق التعاون المستمر بين الشركة والجامعة لتطبيق أحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا المعلومات في مجال التعليم عن بعد. وقد شهدت عملية التدريب اقبالا كبيرا من أعضاء هيئة التدريس مما حذى بالجامعة وشركة مايكروسوفت الى تكرار الورشة التدريبية بشكل متتالي حتى يتم الإنتهاء من تدريب العدد المطلوب.

وبين رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي أن هذ الدورات التدريبية تأتي ضمن سياسة الجامعة بتفعيل التعليم عن بعد والتي بدأت بتطبيقها منذ ثلاث سنوات. حيث تم في السنوات الماضية تدريب عدد من أعضاء هيئة التدريس على التعليم الالكتروني بالتعاون مع خبراء فرنسيين وألمان وبريطانيين ومحليين.

كما أشار الدكتور الزعبي بأن الجامعة قامت، وقبل توقف التدريس باسبوع باستئجار خوادم Servers)) على الحوسبة الفضائية استعدادا لمواجهة الضغط الكبير المتوقع على خوادم الجامعة في حال تم تفعيل التعليم عن بعد بشكل كامل.

وتشير احصائيات التعليم الالكتروني التي تصدرها الجامعة بشكل يومي ان هناك التزاما كبيرا في عملية التعلم والتعليم من قبل أعضاء هيئة التدريس والطلبة، مما يقلل الأثر السلبي لجائحة الكورورونا على العملية التعلمية والتعليمية في الجامعة.