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جامعة الحسين بن طلال توقع اتفاقيات تعاون مع جامعات تركية

منذ 3 ساعات
جامعة الحسين بن طلال توقع اتفاقيات تعاون مع جامعات تركية

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عمان – وقّع الأستاذ الدكتور نجيب أبو كركي رئيس جامعة الحسين بن طلال، اتفاقيتي تعاون وذلك على هامش المؤتمر الدولي بابير الثالث، والمنتدى السابع للمنظمة الأوروعربية لأبحاث المياه والصحراء والبيئة، والتي أقيمت في مدينتي ألانيا، وأنتاليا في تركيا.
حيث وقّع الدكتور نجيب أبو كركي رئيس جامعة الحسين بن طلال، اتفاقية تعاون مع جامعة بانديرما وجامعة مانيسا التركية، حيث تشمل الاتفاقيات الاستفادة من البرامج الوطنية التركية لتبادل وتشجيع البحث العلمي، وتشبيك الباحثين، ومراكز البحث العلمي، وإمكانية تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلبة ما بين الجامعات الموقعة.
وقد اختتمت اعمال الملتقى الدولي السابع للبحث العلمي والمؤتمرات التابعة له والذي استمر في الفترة 24-28 تشرين اول، وشمل العلوم والهندسة والعلوم التربوية، والطاقة الخضراء والتنمية المستدامة والعلوم السياسية، والذي عقدته المنظمة الأوروعربية لأبحاث البيئة والمياه والصحراء، بالتعاون مع جامعة الحسين بن طلال ومخبر الاقتصاد الاخضر بجامعة عبدالحميد بن باديس – الجزائر برعاية رئيس جامعة الحسين بن طلال الاستاذ الدكتور نجيب ابو كركي.

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