جامعة الحسين تحصد المركز الأول في المحاكمة الصورية

حسين كريشان

معان – حصلت جامعة الحسين بن طلال على المركز الأول بين 8 جامعات في مسابقة المحاكمة الصورية.

واستقبل رئيس الجامعة الدكتور نجيب أبو كركي، في مكتبه، طلبة كلية القانون في الجامعة، الذين حازوا على المركز الأول، من بين 8 جامعات مشاركة في مسابقة المحاكمة الصورية، والتي جرت في جامعة عمان العربية. وأبدى أبو كركي، فخره واعتزازه بحصول طلبة كلية القانون بجامعة الحسين على المركز الأول في هذه المسابقة، مبينا أن هدف الجامعة السعي نحو التميز، وأن نكون في المقدمة في كل المجالات، كما ثمن جهود أعضاء هيئة التدريس المشرفين على الطلبة.

وبدوره، أشاد عميد كلية القانون بجامعة الحسين الدكتور محمد الهلالات، بالدعم المتزايد من رئاسة الجامعة، والذي بدوره يشكل الحافز الكبير والمهم في التقدم والعمل بجد واجتهاد، مشيرا إلى أن الحصول على المركز الأول في المسابقة، خير دليل على ذلك.

ومن جهته، قال المشرف على الطلبة المشاركين بالمسابقة عضو هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة الحسين الدكتور فيصل شقيرات “على الرغم من قوة المنافسة ما بين أعرق الجامعات في تخصص القانون، إلا أن أبناءنا قدموا عرضا نال رضا وقبول جميع من تابعه من لجنة تحكيم المسابقة، وهذا دليل على المهارة والاحترافية لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية القانون بجامعة الحسين وطلبتها”. ويشار إلى أن لجنة التحكيم تكونت من: عضو مجلس الأعيان القاضي تغريد حكمت، والقاضي محمد الطراونة، والأستاذ المحامي عادل الطراونة، واستمرت المسابقات لمدة 7 ساعات متواصلة، وشاركت في المسابقة 8 جامعات حكومية وخاصة هي: آل البيت، الحسين بن طلال، اليرموك، الزيتونة، الزرقاء الخاصة، جرش، عجلون الوطنية، وعمان العربية.