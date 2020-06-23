شركات وأعمال

جامعة الزيتونة الأردنية تنعى الكابتن أحمد راضي

منذ 36 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – بقلوب تفيض ألما وحزنا تنعى جامعة الزيتونة الأردنية ممثلة برئيسها وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة المرحوم بـإذن الله تعالى اللاعب العراقي الكابتن أحمد راضي. ويتقدمون من عائلته الكريمة، وأبنائنا الطلبة العراقيين الدارسين في الجامعة والشعب العراقي الشقيق، والوسط الرياضي العربي بأحر التعازي والمواساة. سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان، ويسكنه فسيح جناته.

مقالات ذات صلة

“دي إتش ال” إكسبرس توسع أسطولها الجوي

منذ 35 دقيقة

نسخة محدثة على متجر “Huawei AppGallery”

منذ 36 دقيقة

“محمودية موتورز” تطلق عروضا على إكسسوارات “جاكوار ولاند روفر”

منذ 36 دقيقة

مناقشة 31 رسالة ماجستير عن بعد في “الألمانية الأردنية”

منذ 36 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock