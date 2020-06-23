جامعة الزيتونة الأردنية تنعى الكابتن أحمد راضي

عمان – بقلوب تفيض ألما وحزنا تنعى جامعة الزيتونة الأردنية ممثلة برئيسها وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة المرحوم بـإذن الله تعالى اللاعب العراقي الكابتن أحمد راضي. ويتقدمون من عائلته الكريمة، وأبنائنا الطلبة العراقيين الدارسين في الجامعة والشعب العراقي الشقيق، والوسط الرياضي العربي بأحر التعازي والمواساة. سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان، ويسكنه فسيح جناته.

