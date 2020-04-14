جامعة الزيتونة تتبرع بـ 100 الف دينار لصندوق “همة وطن”

عمان- قررت هيئة مديري الشركة الاستثمارية لجامعة الزيتونة الأردنية / جامعة الزيتونة الاردنية مساندة الحكومة في جهودها بمحاربة فيروس كورونا وذلك بالتبرع بمبلغ مائة ألف دينار أردني لصالح صندوق “همة وطن”.

سائلين الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء والوباء وأن يحفظ الأردن وقيادته وحكومته وشعبه وجيشه وأجهزته الأمنية والمقيمين والعاملين في الأردن من الدول المختلفة ومتعهم الله بموفور الصحة والعافية.

فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.