جامعة الزيتونة تختتم فعاليات مخيم ريادة الأعمال



عمان – اختتمت في جامعة الزيتونة الأردنية فعاليات مخيم ريادة الأعمال والابتكار الصيفي بالتعاون مع المنظمة الهولندية سبارك/ الأردن.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور تركي عبيدات خلال حفل الختام أهمية الريادة والابداع للطلبة للمنافسة في سوق العمل، مضيفا أن الجامعة تسعى للتنافسية ولهذا تهتم الجامعة بالطالب بصفته محور العملية التعليمية التعلمية.

وبين المشرف على المشروع بالجامعة الدكتور فراس الرفاعي أن مصطلح الأعمال الريادية يعتبر من أهم المصطلحات في المجال التنموي الاقتصادي والاجتماعي وحجر الاساس للكثير من الاستراتيجيات على مستوى الدول لمواجهة مشكلتي الفقر والبطالة، وعلى مستوى المنظمات للحصول على ميزة التنافسية، وعلى مستوى الافراد للاستقلالية بالعمل.

وأضاف أن هذا المخيم الصيفي الذي استمر لمدة شهر تقريبا عمل على اكساب الطلبة المهارات الريادية والمعرفة اللازمة لاطلاق مشاريعهم الخاصة واتاح لهم فرصة للفوز بجوائز تمويلية لها.

وسلم عبيدات الجوائز التمويلية للفرق الثلاثة الأولى بحضور مختص تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في سبارك مراد حمزة ، حيث فاز في المركز الاول فريق الطالبات بتول غانم، ونور السغبيني، وشهد الخطيب من كلية العمارة والتصميم، والفريق الثاني ضحى الشنقيطي وهبة حماد من كلية الاعمال، وفي المركز الثالث ابراهيم قاروط من كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات.

ومن الجدير بالذكر أن الجامعة قد وقعت مذكرة تفاهم مع منظمة سبارك لتخطيط و تنظيم الانشطة الريادية للطلبة بهدف تحفيزهم على الابداع والتقدم بأفكار ريادية.