“جامعة الزيتونة” تختتم فعاليات “مخيم ريادة الأعمال”

عمان- اختتمت في جامعة الزيتونة الأردنية فعاليات مخيم ريادة الأعمال والابتكار الصيفي بالتعاون مع المنظمة الهولندية سبارك/ الأردن.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور تركي عبيدات، خلال حفل الختام، أهمية الريادة والإبداع للطلبة للمنافسين في سوق العمل، مضيفا أن الجامعة تسعى للتنافسية، ولهذا تهتم بالطالب بصفته محور العملية التعليمية التعلمية.

وبين المشرف على المشروع بالجامعة الدكتور فراس الرفاعي، أن مصطلح الأعمال الريادية يعد من أهم المصطلحات في المجال التنموي الاقتصادي والاجتماعي وحجر الأساس للكثير من الاستراتيجيات على مستوى الدول لمواجهة مشكلتي الفقر والبطالة، وعلى مستوى المنظمات للحصول على ميزة التنافسية، وعلى مستوى الأفراد للاستقلالية بالعمل.

وأضاف أن هذا المخيم الصيفي الذي استمر لمدة شهر تقريبا عمل على إكساب الطلبة المهارات الريادية والمعرفة اللازمة لإطلاق مشاريعهم الخاصة وأتاح لهم فرصة للفوز بجوائز تمويلية لها.

وسلم عبيدات الجوائز التمويلية للفرق الثلاثة الأولى بحضور مختص تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في “سبارك” مراد حمزة؛ حيث فاز في المركز الأول فريق الطالبات بتول غانم، ونور السغبيني، وشهد الخطيب من كلية العمارة والتصميم، والفريق الثاني ضحى الشنقيطي وهبة حماد من كلية الأعمال، وفي المركز الثالث إبراهيم قاروط من كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات.

ومن الجدير بالذكر أن الجامعة قد وقعت مذكرة تفاهم مع منظمة “سبارك” لتخطيط وتنظيم الأنشطة الريادية للطلبة بهدف تحفيزهم على الإبداع والتقدم بأفكار ريادية.