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جامعة الشرق الأوسط تحتضن المعسكر التدريبي لسلوان المقدسي

منذ 4 ساعات
جامعة الشرق الأوسط تحتضن المعسكر التدريبي لسلوان المقدسي

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عمان – تحتضن جامعة الشرق الأوسط المعسكر التدريبي لفريق نادي سلوان المقدسي خلال الفترة الممتدة من 20 -28 الشهر الجاري قبيل لقائه نادي الوحدات الأردني في المباراة الودية التي ستجمع الفريقين في الأيام المقبلة .
وتأتي استضافة المعسكر التدريبي لسلوان المقدسي في حرم جامعة الشرق الأوسط دعما للتحديات والصعوبات التي تواجهها الرياضة الفلسطينية.
من جهته أكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الحيلة أن جامعة الشرق الأوسط تأييدا لمواقف الهاشميين ممثلة بمواقف جلالة القائد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بدعم صمود الاشقاء الفلسطينين بشتى المجالات ستسخر كل إمكانتها ومرافقها لتسهيل المعكسر التدريبي ، كما بين أن الجامعة تحتضن المعسكر التدريبي لفريق نادي سلوان على مدار أسبوع، وستدير كافة الاحتياجات اللوجستية والفنية وإدارة كافة التدريبات الصباحية والمسائية للفريق. من الجدير بالذكر أن جامعة الشرق الأوسط قامت بتدشين العديد من الملاعب الخارجية لكرة القدم والسلة، الطائرة واليد، والعديد من المرافق والصالات الرياضية التي تعد من أكبر الصالات الرياضية مساحة وتجهيزا على مستوى المملكة.

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