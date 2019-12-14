“جامعة الشرق الأوسط” تحتفل بأعياء الميلاد المجيدة

عمان- أضاءت جامعة الشرق الأوسط شجرة عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وذلك خلال احتفال أقيم في رحابها اليوم بمشاركة الأب نبيل حداد رئيس المركز الأردني لبحوث التعايش الديني ونيافة الدكتور إبراهيم دبور مطران الروم الكاثوليك، وفضيلة الدكتور حمدي مراد الأكاديمي والباحث والمفكر الإسلامي في حوار الأديان والحضارات، والدكتور يعقوب ناصر الدين، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

ورفع الدكتور ناصر الدين آيات التهنئة للمسيحيين في الأردن وفلسطين وفي العالم أجمع، وقال “لابد لنا في هذه المناسبة أن نبعث برسالة محبة واعتزاز الى قائدنا جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين صاحب الولاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ورائد الوئام والسلام والتفاهم بين الديانات، الذي جعل من رسالة عمان ومبادرة “كلمة سواء”، ومبادرة الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان منهجا يحترمه العالم، ويقدره من خلال الجوائز التي حصل عليها جلالته، مثل جائزة تمبلتون وأجراس السلام وغيرها من الجوائز التي تقر في معانيها العميقة بأن جلالته قائد الوئام والسلام والمحبة على المستوى العالمي”. وأكد أن قيم التسامح والتفاهم ونبذ الإرهاب والتعصب هي في مقدمة القيم الجوهرية التي تتبناها الجامعة ضمن قيمها المرجعية وفلسفتها واستراتيجيتها، ذلك أن القيمة الحقيقية لطلبة الجامعات ليست محصورة في التعليم والبحث العلمي وإنما كذلك في القيم الإنسانية الرفيعة.

ومن ناحيته، أعرب نيافة الدكتور إبراهيم دبور عن تقدير واعتزاز جميع الطوائف المسيحية بمواقف جلالة الملك تجاه تعميق روابط المحبة والإخاء بين المسلمين والمسيحيين في الأردن وفي العالم أجمع، مؤكدا أحقية جلالته في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس. وأشاد الأب نبيل حداد بدور جامعة الشرق الأوسط في إنارة العقول والقلوب، وحرصها على ترسيخ قواعد الألفة والمحبة والوئام، بين المسلمين والمسيحيين، ونشر ثقافة الحوار الإيجابي واحترام المعتقدات الدينية ومحبة الوطن لجميع شرائحه الدينية والاجتماعية.

وأكد الدكتور حمدي مراد أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يحمل رسالة الوئام والتسامح والتعاون والتعايش الديني وتحقيق الأمن من خلال التعايش والقيم والمبادئ.