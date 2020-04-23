جامعة الشرق الأوسط تحقق مركزا متميزا في تصنيف التايمز العالمي لتأثير الجامعات 2020

عمان- الغد – حصلت جامعة الشرق الأوسط على ترتيب متميز في التصنيف العالمي، Impact Ranking THEضمن جامعات عالمية، حيث يصدر هذا التصنيف الخاص عن مجلة التايمز الوطنية، وطُرِح هذا التصنيف للسنة الثانية على التوالي وفق معايير الاستدامة (SDGs)، والتي وضعتها منظمة الأمم المتحدة (UN)، والبالغة سبعة عشر معيارا.

ويسمح هذا التصنيف للجامعات بإمكانية المشاركة بجميع المعايير، وفق ما يناسبها، وتؤخذ النتيجة النهائية لأعلى اربعة معايير.

وتقدّمت جامعة الشرق الاوسط بخمسة من تلك المعايير، وهي (القضاء على الفقر، وجودة التعليم، والصحة الجيدة والرفاهية، والسلام والعدالة، والمؤسسات القوية، وعقد الشراكة لتحقيق الأهداف، وحققت الجامعة المركز 601+ على مستوى العالم.

وينسجم هذا الإنجاز الجديد مع رسالة جامعة الشرق الأوسط واستراتيجيتها في دخول التصنيفات والاعتمادات الدولية المرموقة، وضمن سلسلة النجاحات المستمرة لها، والتي تهدف إلى رفع سويتها الأكاديمية، بما ينعكس على طلبتها وتهيئتهم وفقا لمتطلبات السوق، وعلى الهيئات التدريسية والإدارية، وتطوير مهاراتهم، لمحاكاة المستويات العالمية في التدريس والبحث والشراكات الدولية، وإدارة العملية التعليمية، وبالإضافة إلى حرص الجامعة على توفير بيئة جامعية خضراء وصديقة، مما أدى إلى تصنيفها ضمن الجامعات الرصينة محليا وعربيا وعالميا.