جامعة الشرق الأوسط ترعى “آت لاختياري” بنسخته الـ11

عمان – شاركت جامعة الشرق الأوسط “الراعي الذهبي” في معرض الأوائل للناجحين في الثانوية العامة “ات لاختياري” والذي اقيم في قاعة زارا فندق حياة عمان بمشاركة العديد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.

وقدم المشرفون الأكاديميون من الجامعة خلال المعرض الذي افتتحه وزير الثقافة والشباب الدكتور محمد أبو رمان نبذة عن كليات الجامعة وبرنامج بيدفوردشير البريطاني المستضاف في الجامعة بالاضافة إلى برنامج الصيدلة المشترك مع ستراثكلايد الذي تطرحه في درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ، كما قدم المشرفون استشارات تعليمية للطلبة حول كيفية اختيار التخصص المناسب حسب الرغبة والميول ومتطلبات القبول والتسجيل، وعدد الساعات المعتمدة المطلوب إكمالها في كل تخصص قبل التخرج، إضافة إلى الخدمات المقدمة للطلبة كخدمات النقل ومواقف السيارات وخدمات الإنترنت والصالة الرياضية والمرافق الجامعية المختلفة في عمادة شؤون الطلبة، بالإضافة إلى الامتيازات الممنوحة للطلبة المتفوقين من منح وخصومات أو ابتعاث بعد التخرج ، وشهد الجناح الخاص بالجامعة إقبالا مميزا من الطلبة وذويهم.