جامعة الشرق الأوسط تعلن حزمة قرارات تضامنية مع طلبتها

عمان- الغد– تماشيا مع الرغبة الملكية السامية بالوقوف جنبا إلى جنب مع قضايا الوطن، وتضامنا مع الأحبة الطلبة، في ظل الظروف الطارئة الصعبة التي يمر بها الأردن والعالم، أعلنت جامعة الشرق الأوسط عن منح طلبتها خصومات تصل إلى 30%، من رسوم الساعات المعتمدة على الفصل الصيفي للعام الجامعي 2019/2020، سواء تواصلت الدراسة عن بعد، أو كانت في الحرم الجامعي.

كما أعلنت الجامعة، خصم 100 دينار أردني من رسوم مواصلات الفصل الدراسي الثاني الحالي، وترصيدها في حساب الطالب، كما قررت أيضا تقسيط الرسوم المستحقة على طلبتها، والمسجلين في الفصل الدراسي الثاني، وذلك على ثلاثة أقساط شهرية متساوية.

وتأتي هذه القرارات، انطلاقا من الالتزام بالمسؤولية المجتمعية، ورسالة جامعة الشرق الأوسط القائمة على مساندة أبناء المجتمع المحلي، وتعزيز مسيرة التنمية والبناء والعطاء في أردننا الغالي، خاصة في الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، نتيجة أزمة جائحة فيروس كورونا.