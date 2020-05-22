جامعة الشرق الأوسط تعلن عطلة عيد الفطر

عمان – قرر رئيس جامعة الشرق الأوسط، الأستاذ الدكتور محمد الحيلة، تعطيل الجامعة أعمالها، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وذلك من صباح يوم السبت الموافق 23/5/2020 ولغاية مساء يوم الإثنين الموافق 2020/5/25، مستثنيا من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك.

وبهذه المناسبة الطيبة، رفع رئيس الجامعة أطيب الأمنيات وأحر التهاني للوطن وقائد المسيرة، صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، أعز الله ملكه، وجميع العاملين، وطلبة الجامعة، بهذه المناسبة المباركة، سائلا العلي القدير أن يعيده على الأمتين العربية والاسلامية باليمن والخير والبركات.