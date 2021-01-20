جامعة الشرق الأوسط تنفّذ دورات تدريبية لمركز الدراسات الإستراتيجية الأمنية في الأمن العام

عمان – الغد- عقدت كلية الآداب والعلوم في جامعة الشرق الأوسط دورة تدريبية مجانيّة متخصصة في إدارة البيانات باستخدام برنامج SPSS، استهدفت أعضاء مركز الدّراسات الاستراتيجية الأمنية في مديرية الأمن العام.

ويقول مدرب الدورة الدكتور باسل أبوفودة إن الدورة رمت إلى التعرّف إلى كيفية إدارة البيانات باستخدام برنامج SPSS من خلال التدريب على مهارات استخدام البرنامج في تحليل بيانات فعلية باستخدام الأساليب الإحصائية المختلفة، إضافة إلى كيفيّة قراءة نتائج التحليل الإحصائي وتفسيرها.

بدورهم ثمن المتدربون جهود كلية الآداب والعلوم ومنتسبيها في التواصل المستمر لخدمة المجتمع المحلي.

وتأتي هذه الدورة التي أشرف عليها عميد كلية الآداب والعلوم الدكتور أحمد موسى، انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للجامعة، وتجسيدًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي.

يشار إلى أن دورة الـ spss واحدة من سلسة دورات تعقدها الجامعة للاكاديمية ضمن مذكّرة تفاهم لتوثيق العلاقات التنسيقية في مجال دعم برنامج القيادات الأمنية المستقبليّة الواعدة، بما يتوافق والمعايير القيادية والتنافسية العالمية.