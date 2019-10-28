جامعة الشرق الأوسط شريك استراتيجي بمسيرة المناخ

عمان – تشارك جامعة الشرق الأوسط في مسيرة المناخ 2019، التي تقام برعاية وزير الثقافة وزير الشباب الدكتور محمد ابو رمان،وتنظمها جمعية الجيل الأخضر تحت شعار “الإجراء الأخضر المستدام”،بشراكة استرتيجية مع الجامعة.

وتنطلق المسيرة من حرم الجامعة مساء الأربعاء المقبل،بمشاركة 60 من طلبة الجامعات وهواة رياضة المشي والشباب، ويتجه المشاركون عبر طريق مادبا – الموجب والكرك والطفيلة ومعان من خلال الطريق الملوكي وصولا إلى العقبة، حيث تختتم المسيرة عند قلعة العقبة يوم الإثنين المقبل، وذلك بالتزامن مع مؤتمر الأطراف للمناخ المنوي اقامته في تشيلي. وتهدف المسيرة إلى إبراز دور الشباب الأردني في المشاركة بصنع مستقبل آمن بيئياً ومشاركة الشباب العالمي بتنفيذ مسيرات مشابهة في جميع دول العالم،وتسليط الضوء على قضية التغير المناخي وأهميتها واثارها السلبية على كوكب الأرض.

وتأتي هذه المشاركة ضمن استراتيجية جامعة الشرق الأوسط في إشراك الطلبة في القضايا البيئية ودعم مؤسسات المجتمع المحلي وأنشطتها وبرامجها.