جامعة العقبة للتكنولوجيا تطلق برنامج “الدكتور زهير السباعي للمنح و القروض”

عمان-الغد- ضمن سعيها الدؤوب و حرصها المستمر على تهيئة الفرص للطلبة المتفوقين من ذوي الدخل المحدود لإستكمال دراستهم الجامعية في تخصصات نوعية تضمن لخريجيها فرص عمل متميزة، أطلقت جامعة العقبة للتكنولوجيا برنامج الدكتور زهير السباعي للمنح والقروض .

http://www.aut.edu.jo/ar/zohair-sebai-program

حيث يقوم البرنامج على تقديم منح جزئية للطلبة الجدد الراغبين في الدراسة في جامعة العقبة للتكنولوجيا على الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي 2020-2021 في تخصصات الصيدلة وهندسة العمارة، و الهندسة المدنية، والعلاج الطبيعي، و التصوير الطبي والإشعاعي، والذكاء الإصطناعي و بواقع 25 منحه. و أما القروض الحسنة فيتم تقديمها للطلبة الدراسين في الجامعة، لمساعدتهم في تسديد جزء من رسوم ساعاتهم ومن مختلف التخصصات ضمن شروط و أسس يُراعى فيها التفوق الأكاديمي و الظروف المعيشية للطالب.

وقد صرّح الأستاذ الدكتور محمد سند أبو درويش رئيس جامعة العقبة للتكنولوجيا، أن هذه المنحة جاءت نتيجة للتشاركية والتعاون مع شخصيات و مؤسسات عربية حملت على عاتقها مسؤولية دعم الشباب العربي، وتوافقت رسالتها و رسالة جامعة العقبة للتكنولوجيا، وبما يحقق رؤى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين، لتوفير جميع الأمكانيات أمام الشباب العربي و الأردني، لإكمال تعليمهم الجامعي ضمن تخصصات نوعية تمكنهم من الإندماج في سوق العمل العربي و العالمي، بما يحقق الريادة الإبداع و الإبتكار.