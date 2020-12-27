جامعة العقبة للتكنولوجيا تنضم إلى إتحاد الجامعات المتوسطية

عمان – الغد – إنطلاقاً من رؤية جامعة العقبة للتكنولوجيا لتكون جامعة عالمية رائدة متميزة في برامجها الأكاديمية والتكنولوجية وأداء البحث العلمي فيها، لتزويد طلبتها بخبرات تعليمية وتعلُّميّة ذات جودة عالية، وإثراء معرفتهم، إنضمّت جامعة العقبة للتكنولوجيا رسمياً كأول جامعة في جنوب المملكة الأردنية الهاشمية إلى عضوية إتحاد الجامعات المتوسطيه لتعزيز التعاون والتشبيك في مختلف المجالات العلمية والأكاديمية مع الجامعات الأوروبية والعربية الأعضاء في ذلك الإتحاد الذي تأسس 1991 ويضم 130 جامعة مرموقة من 23 دولة على ضفتي البحر لأبيض المتوسط، ويعمل في المجالات العلمية المختلفة، ويهدف الى تطوير البحث والتعليم وتبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في المنطقة الأورو-متوسطية.

وأشار رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد سند أبو درويش بأن الموافقة على إنضمام جامعة العقبة للتكنولوجيا إلى إتحاد الجامعات المتوسطيه جاء بعد طلب تقدمت به الجامعة يحمل نتاجا زاخرا لسمعتها الأكاديمية والعلمية وجودة خريجيها ليأتي إنضمام الجامعة الى إتحاد الجامعات الأورومتوسطية إضافة نوعية جديدة تضاف إلى سجل جامعة العقبة للتكنولوجيا تستطيع من خلاله إيضا توسيع دائرة تعاونها الدولي مع جامعات عالمية مرموقة، بهدف تطوير علاقات التعاون في مجالات تبادل وتطوير مهارات الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، وزيادة التعاون في البحث العلمي ومجالات التدريب المختلفة وخاصة تلك التي تستهدف الطلبة من الجامعات الإعضاء.