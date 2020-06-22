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جامعة العلوم الإسلامية العالمية تعفي خريجيها من مليون دينار

منذ 16 دقيقة

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عمان- الغد– قررت جامعة العلوم الإسلامية العالمية إعفاء الطلبة الذين استكملوا متطلبات التخرج من الجامعة في سنوات سابقة، من المبالغ المالية المترتبة عليهم، ودعوتهم استلام براءات ذممهم واستكمال إجراءاتهم.
وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور وائل محمد عربيات أن هذا القرار جاء استكمالاً للقرار السابق بإعفاء الطلبة الخريجين على الفصل الدراسي الثاني من المبالغ المالية المترتبة عليهم؛ ومنح الطلبة الذين على مقاعد الدراسة الجامعية خصماً مالياً مقداره عشرة بالمئة. واوضح أن الكلّفة المالية لهذه القرارات وصلت المليون دينار.
وبين الأستاذ الدكتور عربيات أن هذه القرارات جاءت في اطار مساعدة الطلبة وذويهم في مواجهة الأعباء الاقتصادية، التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

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