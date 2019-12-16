جامعة العلوم الإسلامية تفصل 20 طالباً جديداً شاركوا في مشاجرة

عمان- الغد- قرر رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية الأستاذ الدكتور وائل عربيات اليوم الاثنين فصل اربعة طلاب فصلا نهائياً من الجامعة، على خلفية المشاجرة التي وقعت الخميس الماضي، كما قرر الأستاذ الدكتور عربيات فصل 16 طالبا لمدة فصلين دراسيين، ممن شاركوا في المشاجرة.

وقرر تحويل الطلبة المفصلوين إلى الحاكم الإداري لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكد الأستاذ الدكتور عربيات حرص الجامعة على الطلبة والمسيرة الأكاديمية.

وبين حرص الجامعة على الاستمرار في أداء رسالتها التنويرية والتوعوية تجاه طلبتها. وشدد على تمسك الجامعة بالأنظمة والتعليمات ؛ لتؤكد عدم التهاون مع مثيري العنف في الجامعة، أو الرضوخ لأي ضغوطات من شأنها ثني الجامعة عن تطبيق القانون.

وكانت الجامعة قررت في وقت سابق، فصل طالبين شاركا في المشاجرة ذاتها.