جامعة العلوم والتكنولوجيا تتميز في برنامج الأكاديمية العربية للابتكار في قطر

الرمثا – الغد – تصدر طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية مراكز متقدمة في فعاليات برنامج الأكاديمية العربية للابتكار واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في الدوحة والتي شارك فيها عدة جنسيات عربية واوروبية تجاوزت العشرين وبعدد طلاب زاد عن 150 طالب وطالبة ومن جامعات متنوعة.

وعبر رئيس الجامعة الدكتور صائب خريسات عن فخره بإنجاز طلبة الجامعة والذي رفع اسم الجامعة والوطن عاليا في المحافل الدولية، مؤكدا سياسة الجامعة في تحفيز الابداع والتميز وخصوصا عند ابنائنا الطلبة والمنبثقة من خطة الجامعة الاستراتيجية في التوجه نحو العالمية.

واكد الدكتور خريسات استمرار الجامعة في نهجها في دعم الطلبة المتميزين وتحفيز الابداع لديهم وتشجيعهم للتقدم خلال مسيرتهم العلمية على الانخراط في النشاطات العلمية اللامنهجية التي تساعدهم مستقبلا على التطور في شتى المجالات.

وحصد طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية العديد من الجوائز في هذه الفعالية التدريبية التنافسية، حيث شملت الفرق الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى على طلاب أردنيين وضعوا بصمتهم بوضوح ضمن الفرق المشكلة حسب نظام البرنامج.

حيث حصل الطالب احمد خير الله وفريقه على المركز الأول ضمن مشروع (SALAMATK) وهو تطبيق ومنصة يقدمان المساعدة لمرضى السكري، وحصل الطالب محمد الرفاعي وفريقه على المركز الثاني ضمن مشروع (HAMZA) وهو منصة لتصحيح الأخطاء الإملائية في اللغة العربية.

وحصل ايضاً الطالب يوسف ملكاوي وفريقه على المركز الثالث ضمن مشروع (GO STAR) وهو تطبيق يساعد الآباء في استغلال وقت ابنائهم بالطريقة المثلى، ونالوا الجوائز المتمثلة ببرامج تسريع أعمال في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا والاكاديمية الأوروبية للابداع، كما حصل الطالبان رويد الحوراني ومحمد أبو حويلة على جائزتين لتميزهما في انتاج أفضل نموذج اولي لمشروعهما (BOMA) والذي يهدف لمساعدة الصم.

وحصل الطالب خالد مياس وفريقه على جائزة برنامج تسريع الأعمال وذلك عن مشروع (AISHA) والذي يهدف لحل مشكلة الرد الآلي في السوق القطرية.

كما حصل الطالب عبد الملك عبد الرازق على جائزة تتمثل بحضوره مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية 2020 وذلك عن مشروعه (DOCTORLY) والذي يهدف لمساعدة مرضى السكري.

بدوره قال مدير مركز التميز للمشاريع الإبداعية في الجامعة الدكتور مهند الجراح ان برنامج الأكاديمية العربية للابتكار يهدف إلى دعم الطلاب الجامعيين الذين يطمحون ليصبحوا روادا للأعمال في مجال التكنولوجيا من خلال تزويدهم بنموذج سريع من التعليم القائم على الممارسة والتجريب العملي لمساعدتهم على تحويل مشاريعهم من طور الفكرة إلى شركات ناشئة في غضون 10 أيام فقط.

وأشار الجراح الى دور المركز برعاية ودعم المبادرات الريادية والإبداعية التي تعود بالنفع على الجامعة والمجتمع المحلي وتساهم في حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية والصحية.