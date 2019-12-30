جامعة اليرموك تدرس زيادة رواتب موظفيها

أحمد التميمي

إربد- أعلن رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي عن تكليف اللجنة المالية للنظر بزيادة رواتب العاملين في الجامعة أسوة بالجامعات الرسمية الأخرى، واستجابة لإعلان الحكومة بزيادة رواتب موظفي الدولة.

وطمأن الكفافي خلال اجتماعه مع لجنة متابعة مطالب العاملين في جامعة اليرموك أن مجلس الأمناء يدرس زيادة نسبة الموازي إن أمكن أو المحافظة عليها كما هي الآن على الأقل.

وأكد على أنه تم إقرار نظام الهيئة الأكاديمية والتدريسية ونظام الهيئة الإدارية والفنية من قبل مجلس الأمناء، وهي الآن في طريقها إلى مجلس التعليم العالي. وتشمل التعديلات في الأنظمة عدة زيادات مثل علاوة النقل للهيئة التدريسية، علاوة العائلة للعاملين، علاوة الإدارة لمن يشغل منصب إداري للهيئتين التدريسية والإدارية، عدم احتساب العطل الرسمية من ضمن الإجازة الرسمية، إجازة الأبوة، السماح لمن يحمل مؤهل علمي (توجيهي، دبلوم) الترفيع للدرجة الأولى وغيرها من العلاوات.

وطلب الكفافي من اللجنة تزويده بكتاب مع كشف يتضمن أسماء الطلاب أبناء العاملين المقبولين للعام 2018 على برنامج الموازي الكامل في كلية الطب ليصار إلى مخاطبة مجلس الأمناء لإعادة النظر في القرار الذي اتخذه بهذا الخصوص.

وأعلن الكفافي أن الجامعة بصدد إنشاء مركز صحي شامل داخل الجامعة في مركز الملكة رانيا، مع عيادات اختصاص تحت إشراف وإدارة كلية الطب، وقد عرض مخططات هندسية بهذا الخصوص مما سيحسن من خدمات التامين الصحي للعاملين.

وأكد أنه أوعز إلى الى نائب الرئيس لشؤون الإدارية بصفته رئيساً للجنة التامين الصحي بالعمل على تعديل بعض مواد نظام التأمين الصحي للعاملين في الجامعة وأهمها المدة الزمنية المحسوبة للحصول على التامين الصحي مدى الحياة لتصبح إما 10 سنوات أو 15 سنة، أسوة بالجامعات الأخرى.

بدورهم، أكد أعضاء اللجنة أن رئيس الجامعة هو المرجعية الإدارية لدينا ولا يمكن أن نتجاوزه لأي مرجعية أخرى دون المرور من مكتبه وبإذن مباشر منه.

وأشار رئيس اللجنة الدكتور محمد بني سلامه على أن اللجنة تعتبر الرديف والداعم لرئاسة الجامعة في سبيل تحقيق مطالب العاملين في جامعة اليرموك.

وأكد بني سلامة أن هناك مطالب أخرى تعمل اللجنة على تجميعها وسيتم بحثها مع إدارة الجامعة في الوقت المناسب لذلك، وخصوصاً أنها من صلاحية رئيس الجامعة.

وقال بني سلامة أن اللجنة لا تملك صلاحية اتخاذ القرارات دون الرجوع دائما إلى القاعدة التي انبثقت منها، وأنها لن تساوم على أي من تلك المطالب، وستبقى دائمة الحرص على التواصل مع تلك القاعدة لإطلاعهم على كل تفاصيل ما جرى حتى الساعة.

وأكد أن مطالب العاملين ليست تعجيزية، وأن جلّها حقوق مهضومة قد نالها العاملون في الجامعات الرسمية الأخرى منذ أمد بعيد، مؤكدا على عدالة مطالب العاملين في جامعة اليرموك، متمنيا على إدارة الجامعة أن تسعى بمتابعة وتحقيق جل هذه المطالب.

وتطلب اللجنة من إدارة الجامعة الوفاء بالتزاماتها بتحقيق مطالب العاملين وترجمة الوعود التي قدمها الرئيس إلى واقع عملي ملموس وخصوصاً المطالب التي تقع ضمن صلاحياته.

وتؤكد اللجنة أنها مستمرة في عملها وتتابع تنفيذ القرارات ذات العلاقة، وأنها ماضية في عملها حتى تتحقق جميع مطالب العاملين في الجامعة.

وحسب اللجنة أن لا مساومة إطلاقا على مطالب العاملين التي توافق عليها الجسم الجامعي وقدمها لإدارة الجامعة من خلال هذه اللجنة، وعلى الالتزام بحقها في الحوار الجاد مع إدارة الجامعة بالطرق الحضارية المشروعة التي كفلها الدستور الأردني. وهذه تعكس بالتالي الوجه الحضاري لهذه المؤسسة التعليمية الكبيرة وكذلك الوجه الحضاري لهذا البلد الذي تحكمه القوانين والأنظمة الدستورية والمؤسسات العامة.

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