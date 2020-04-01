“اليرموك” تدفع رواتب جميع طلبتها المبتعثين

إربد- الغد- قال رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي، إن الجامعة لن تألوا جهدا في سبيل خدمة طلبتها والتواصل معهم باستمرار، وخصوصا طلبتها المبتعثين في الجامعات الأمريكية والأوروبية وغيرها من البلدان، وخصوصا في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا العزيز والعالم، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف بأنه تم الإيعاز لعمداء الكليات بضرورة إدامة التواصل مع طلبتهم المبتعثين للاطمئنان على صحتهم وأحوالهم ومعيشتهم ودراستهم، مبينا أنه طلب من العمداء أيضا تزويده بتقرير شامل ومفصل عن أحوالهم وظروفهم.

وشدد كفافي على أن جامعة اليرموك من خلال الدائرة المالية وبتاريخ 12 آذار الماضي، قامت بتحويل رواتب شهر نيسان الحالي لجميع طلبتها المبتعثين، مؤكدا أنه سيصار إلى تحويل راتب شهر أيار المقبل في القريب العاجل، لتسير أمورهم وحياتهم المعيشية.

ودعا كفافي خلال تواصله المباشر مع مجموعة من طلبة الجامعة المبتعثين عبر وسائل الاتصال الاجتماعي أو الاتصال المرئي “عن بُعد” إلى الاجتهاد في دراستهم والتفوق والتميز، والعودة سالمين بعد ان يكونوا قد تسلحوا بالعلم والمعرفة ليأخذوا دورهم في خدمة جامعة اليرموك وبناء وطنهم الغالي.

ووجه كفافي هؤلاء الطلبة المبتعثين إلى ضرورة تواصلهم وتسجيل بياناتهم وأرقام هواتفهم لدى السفارات والقنصليات الأردنية في البلدان التي يتواجدون فيها، وكذلك اتباع التعليمات الصحية الصادرة عن الجهات الرسمية حول هذا الفيروس.

وقام مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام مخلص العبيني بالتواصل أيضا مع بعض طلبة الجامعة المبتعثين، وعدد من أساتذة الجامعة الذين يقضون تفرغا عليما في الجامعات الأمريكية والأوروبية.