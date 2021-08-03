جامعة بيلغورود الروسية تمنح الدكتوراه الفخرية لأمين عام اتحاد الجامعات العربية

عمان- الغد- سلم رئيس جامعة بيلغورود الهندسية الروسية الحكومية الدكتور سيرجي غلاغولف شهادة الدكتوراه الفخرية للأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة.

وبحسب بيان صدر عن اتحاد الجامعات العربية اليوم الثلاثاء فقد حضر حفل التسليم نائب وزير التعليم العالي الروسي الدكتور نتاليا بتشروفا ومحافظ إقليم بيلغورود ورؤساء الاتحادات الجامعية ونخبة من رؤساء الجامعات الفيدرالية الروسية .

واوضح البيان ان منح امين عام اتحاد الجامعات العربية شهادة الدكتوراه الفخرية من قبل جامعة بيلغورود جاءت تقديرًا لدوره الرائد في توطيد أواصر التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات الروسية والعربية، والكفاءة العلمية والأكاديمية التي يتمتع بها الدكتور سلامة الذي شغل مواقع أكاديمية ورسمية متقدمة أسهمت في تقدم وتطور العديد من المؤسسات الأكاديمية والعلمية على المستوى العربي والدولي.

وقال البيان ان الدكتور سرجي أكد أن مجلس الجامعة اتخذ قرار منح الدكتوراه الفخرية للدكتور سلامة بناءاً على التاريخ والكفاءة المتميزة التي اقترنت بالإنجاز، عبر مسيرة رائدة في العديد من الجوانب العلمية والأكاديمية واسهامه في تقدم منظومة التعليم العالي بشكلٍ مباشر.

بدوره قدم امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور سلامة شكره لأسرة الجامعة على هذا التكريم المتميز داعيا الى تعزيز العلاقات الاكاديمية والعلمية بين الجامعات العربية والروسية ما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة العربية .