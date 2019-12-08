“جامعة جدارا” تزور الباقورة بالتعاون مع جمعية “عون”

عمان- برعاية الدكتور شكري المراشدة رئيس هيئة مديري جامعة جدارا، وبحضور الأستاذ الدكتور محمد طالب عبيدات رئيس الجامعة، نظمت جمعية عون الثقافية التي يرأسها الأستاذ أسعد العزام بالتعاون مع جامعة جدارا رحلة إلى منطقة الباقورة صباح أمس بمشاركة أسرة جامعة جدارا وأعضاء جمعية عون الثقافية من كبار رجال الدولة والمسؤولين وكبار المتقاعدين العسكريين والمدنيين ونخبة من الإعلاميين الأردنيين البارزين، وذلك لتأكيد التفافنا حول قيادتنا الهاشمية وتجديد العهد والولاء لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.

وقد جال الوفد داخل حدود المنطقة المستعادة، واستمع إلى شرح وافٍ من الضباط المسؤولين في قيادة المنطقة العسكرية الشمالية عن منطقة الباقورة وكيفية استعادتها وضمها تحت السيادة الأردنية، وأهميتها التاريخية والحضارية.

وأعرب المراشدة عن سعادته بهذه الزيارة، مهنئاً جلالة الملك والأسرة الأردنية الواحدة بإعادة ضم الباقورة والغمر للسيادة الأردنية، مؤكداً المضي قدماً في الدعم والتأيبد للقيادة الهاشمية والوقوف إلى جانب جلالة الملك في قرارته التي تصب في مصلحة الوطن.