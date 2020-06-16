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جامعة جدارا تمنح خصومات 70٪؜ لرسوم تسجيل الفصل الصيفي

منذ ساعتين
جامعة جدارا
جامعة جدارا

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إربد – الغد – قررت مجالس الحاكمية في جامعة جدارا بناء على تنسيبات رئيس الجامعة الدكتور محمد طالب عبيدات ورئيس هيئة المديرين الدكتور شكري المراشدة؛ وتقديراً لظروف الطلبة وأهليهم المالية الصعبة إبان جائحة كورونا؛ قررت ما يلي بخصوص برنامجي البكالوريوس الصباحي والماجستير للفصل الصيفي 2019/2020:
١. خصم نسبة ٧٠٪؜ لرسوم التسجيل للفصل الصيفي 2019/2020.
٢. إلغاء غرامات التسجيل للطلبة المتأخرين بالتسجيل للفصل الصيفي 2019/2020.
٣. بخصوص التجاوزات المالية ولمن عليهم ذمم مالية سابقة عليهم مراجعة مكتب إرتباط الجامعة في إربد يومي الخميس والسبت لغايات منحهم التسهيلات اللازمة وفق ظروفهم الخاصة.
وقال رئيس الجامعة أن هذه الخصومات والتسهيلات التي ستمنح للطلبة تأتي بمبادرة من الجامعة وهيئة المديرين للتخفيف على بناتنا وأبنائنا الطلبة لظروفهم المالية الصعبة في هذه الظروف.

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