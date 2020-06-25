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جامعة عجلون تمنح الطلبة حسما بقيمة 50% من الرسوم

منذ ساعتين

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عجلون– منحت مجلس أمناء جامعة عجلون الوطنية خلال اجتماعها اليوم الخميس، عبر برنامج زووم الالكتروني خصما 50 بالمئة من الرسوم للطلبة على الفصل الصيفي مراعاة للظروف الاقتصادية التي أصبح يعاني منها المواطن في ظل ظروف كورونا.
وناقش المجلس تجربة التعليم الالكتروني في الجامعة والتي اتسمت بنجاح وتميز خلال فترة الفصل الثاني السابق في ظل جائحة كورونا والظروف التي يعاني منها الطلبة وأولياء أمورهم خصوصا ذوي الدخل المحدود .
وقرر المجلس تخفيض رسوم تسجيل الطلبة على الفصل الصيفي للعام الجامعي 2019 / 2020 بواقع 50 بالمئة من الرسوم كمساهمة رمزية من الجامعة تجاه الطلبة للوقوف معهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة بسبب جائحة كورونا .
بترا

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