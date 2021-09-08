جامعة عمان الأهلية تدعم السلط بـ 50 ألف دينار في مشاركته الآسيوية

عمان – الغد – قدمت جامعة عمان الأهلية دعما ماديا ، لنادي السلط بلغ 50 ألف دينار ، دعما منها للفريق الكروي في مشاركته الآسيوية بطولة كأس الاتحاد الآسيوي ، حيث يخوض مواجهة مصيرية وحاسمة مع فريق الكوي الكويتي يوم 21 أيلول (سبتمبر) الحالي في الكويت، والفائز في هذه المباراة يتأهل إلى المباراة النهائية لمنطقة غرب آسيا.

وتقدمت إدارة نادي السلط ممثلة برئيسها خالد عربيات وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الأُمناء والجماهير ومحبين نادي السلط بالشكر والتقدير والثناء لجامعة عمان الأهلية ممثلة بالدكتور ماهر الحوراني، رئيس مجلس إدارة الجامعة، مثمنين دور هذه المؤسسة العلمية الكبيرة المندمجة والمتفاعلة مع المجتمع المحلي في مدينة السلط، ولا تدخر أي جهد في المشاركة الإيجابية في مجتمع محافظة البلقاء عامة والسلط خاصة.