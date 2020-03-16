جامعة عمان الأهلية تُقدّم 50 ألف دينار لوزارة الصحة للتصدي لـ”كورونا”

عمان – أعلنت جامعة عمان الأهلية عن تقديم 50 ألف دينار لوزارة الصحة مساهمة من الجامعة في الجهد الوطني للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأشار رئيس الجامعة، الدكتور ساري حمدان، إلى أن تقديم 50 ألف دينار لوزارة الصحة يأتي دعماً للجهد الكبير الذي تبذله الوزارة لمكافحة انتشار الفيروس وإيماناً من الجامعة بضرورة الوقوف صفاً واحداً لمحاربة هذا الوباء.

وقال حمدان، في تصريح لـ(بترا)، اليوم الاثنين، إن جميع مؤسسات الوطن مطالبة في هذا الوقت بالتعاون والتعاضد لإيقاف زحف هذا الوباء، مجدداً فخر الجامعة واعتزازها بالجهد الوطني لمواجهة هذه الأزمة.

وأكد حمدان أن جامعة عمان الأهلية تقف دائماً في صف الوطن والمواطن وتحرص على أن يكون دورها إيجابيا في دعم كل نشاط أو مبادرة تصب في مصلحة الأردن.

وتمنى رئيس الجامعة أن ينجح الأردن بتجاوز هذه الأوضاع، مجدداً ثقته بوعي المواطن وقدرته على الالتزام بالتعليمات الحكومية لتجاوز هذه الأزمة.–(بترا)