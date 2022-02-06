جامعة عمان العربية تحرز مراكز متقدمة في تصنيف Webometrics

ضمن مساعيها الدؤوبة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتطلعاتها لرفع مستوى الجودة في كافة جوانبها؛ تقدّمت جامعة عمان العربية ضمن تصنيف (Webometrics) من خلال موقع الجامعة الإلكتروني بواقع (4) رتب ضمن الجامعات الأردنية، وبواقع (42) مرتبة على مستوى الجامعات العربية، وبواقع (1700) مرتبة على مستوى العالم.

وقد أشار رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور محمد الوديان أن حصول الجامعة على هذا الترتيب في تصنيف (Webometrics) يأتي نتيجة ثمرة جهود جميع العاملين في الجامعة، وتحديداً القائمين على مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجامعة.

ولفت إلى أن الجامعة قد وضعت خطة طموحة تسعى من خلالها إلى التقدم في كافة التصنيفات العالمية ووضع الجامعة ضمن ترتيب متقدم محلياً وإقليمياً ودولياً في جميع الجوانب.

يشار إلى أن تصنيف Webometrics هو تصنيف عالمي معتمد للجامعات على مستوى العالم، ينظمه مركز تابع لأكبر هيئة للبحوث العامة في اسبانيا، ويشمل التصنيف ثلاث مستويات على مستوى العالم وعلى مستوى المنطقة، وعلى مستوى الدولة.

وبدأ اعتماد التصنيف في عام 2004 وقام بتصنيف (16000) جامعة، كما أن التصنيف يهدف إلى اعتماد تصنيف للجهات الأكاديمية في العالم، وعكس النشاطات العلمية للجهات الأكاديمية لإظهار مستواها العلمي المتميز، بالإضافة إلى إضفاء جانب المنافسة بين المؤسسات الأكاديمية، وأخيراً تحسين الكفاءات العلمية داخل كافة القطاعات الاكاديمية.