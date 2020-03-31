جامعة مؤتة تتبرع بحهازي فحص “كورونا” لمستشفى الكرك الحكومي

هشال العضايلة

الكرك- ضمن إطار خدمة المجتمع المحلي والدور الذي تقوم به جامعة مؤتة في خدمة المجتمع المحلي، قدمت الجامعة اليوم جهازي فحص Pcr الخاصة بتشخيص حالات الإصابة بفيروس كورونا لمستشفى الكرك الحكومي.

وجاء ذلك في إطار زيارة تفقدية لرئيس جامعة مؤتة الدكتور ظافر الصرايرة ومحافظ الكرك جمال الفايز لمرافق المستشفى.

وأكد الصرايرة على أهمية الدور الملقى على كلية الطب في جامعة مؤتة من خلال العيادات المتخصصة داخل المستشفى الحكومي، والتجهيزات الطبية اللازمة لمواجهة فايروس كورونا وتشخيص الحالات التي لديها أعراض الإصابة لا سمح الله .

من جانبه ثمن مدير المستشفى الحكومي معاذ المعايطة الخطوة المتمثلة بتزويد المستشفى بهذه الاجهزة من قبل الجامعة وفي هذه الفترة بالذات، وقدم شكره لجامعة مؤتة على مساهمتها الدائمة في خدمة المجتمع والقطاع الصحي.