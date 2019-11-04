جامعة مؤتة تحصد المركز الأول في الملتقى الطلابي الابداعي في الامارات

هشال العضايله

الكرك– حصدت جامعة مؤتة من خلال الوفد المشارك في الملتقى الطلابي الابداعي الحادي والعشرين والمنعقد في جامعة العين بدولة الامارات العربية المتحدة على المركز الأول بين المشاركين في الملتقى والذي شارك فيه ممثلين عن جامعات مصر،العراق،السعودية،عمان،الامارات، الاردن،فلسطين،سوريا . وقد نوقش خلال الملتقى ٣٧ بحثا طلابيا تشمل ثلاثة محاور رئيسية هي : محور البحث العلمي للعلوم الانسانية ومحور البحث العلمي للعلوم التطبيقية ومحور البحث العلمي للإبداع الفني . حيث حصلت الطالبة نانسي القطاونة من كلية الاعمال/قسم نظم المعلومات الإدارية على المركز الأول عن بحثها الموسوم أثر عمليات ادارة المعرفة على الاداء الريادي للعاملين :دراسة ميدانية للشركات في قطاع التعدين الاردني وبإشراف الدكتورة فيروز الضمور ضمن محور العلوم الانسانية .

وقد شاركت بأعمال الملتقى ايضا الطالبة عبير الصرايرة ببحثها الموسوم : دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية التجربة الاردنية في دعم المشاريع الريادية المحلية والعالمية بإشراف الدكتورة فيروز الضمور . والطالبة سيلينا هلسة ببحثها الموسوم نمذجة ومحاكاة محطات شحن السيارات الكهربائية في الاردن بإشراف الدكتور عوني حموري .وشارك في فعاليات الملتقى الدكتور بسام المحادين ممثلا لجامعة مؤتة وباعتباره عضوا في االلجنة التنفيذية للملتقى ورئيس منظمة اتحاد الجامعات العربية للقبول والتسجيل .