جامعة مؤتة تستحدث تخصصات نوعية تلبي متطلبات سوق العمل

هشال العضايلة

الكرك – وافق مجلس التعليم العالي ،في جلستة التي عقدها اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي ،بالموافقة على استحداث التخصصات التالية في جامعة مؤتة ،وذلك اعتبارا من الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2020/2021 .

والتخصصات هي : بكالوريوس في تخصص علوم التجميل ومستحضرات التجميل في كلية الصيدلة. بكالوريوس في تخصص هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء في كلية الهندسة. ماجستير في تخصص التمويل والاستثمار في كلية الاعمال

وقال الدكتور ظافر الصرايرة رئيس الجامعة ان الجامعة ،ومن خلال خطتها الهادفة الى اكمال منظومتها الاكاديمية وطرح التخصصات التي تلبي متطلبات سوق العمل قد استحدثت خلال السنوات الاربع الماضية ،ما مجموعه اثنان وعشرون تخصصا اكاديميا مختلفا سواء في مرحلة البكالوريوس او الدراسات العليا، واضاف ان هذه التخصصات جاءت لتلبية متطلبات سوق العمل وكذلك خدمة المجتمع المحلي وتوفير التخصصات التي تلائم المستجدات والتغيرات التي تحدث في اسواق العمل ،والاستجابة للتغذية الراجعة من ارباب العمل .