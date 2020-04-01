جامعة مؤتة تطلق مبادرة الدعم النفسي الاجتماعي

هشال العضايلة

الكرك- أطلقت جامعه مؤتة مؤخرا مبادره للدعم النفسي والاجتماعي للمواطنين بمختلف مناطق محافظه الكرك.

وقال مدير دائرة العلاقات الثقافيه والعامه وليد الرواضيه انه ونظرا للظروف الصعبة التي يمر بها مجتمعنا ،وما ترتب عليها من آثار اجتماعية وصحية ونفسية واقتصادية ،فرضتها الإجراءات اللازمة التي وضعتها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا والذي اجتاح العالم باكملة، ومنها ضرورة الحجر المنزلي وعدم الاختلاط واتباع سلوكيات استثنائية في نمط المعيشة والحياة الأسرية و الإجتماعية جاء اطلاق المبادره.

ولفت الى انه تداعى مجموعة من المدرسين في كلية العلوم التربوية وطلبة الدراسات العليا فيها ، للمشاركة بالمبادره من خلال جعل هواتفهم الخاصة خطوط ساخنة للرد السريع والاستجابة لأي اتصال هاتفي ،لتمكين الأسر في التعامل والتكيف مع هذا الوضع الجديد ،وتقليل الاضطرابات النفسية ،والتعايش مع المستجدات التي طرأت في طبيعة الحياة اليومية للافراد والاسر ،وكذلك مساعدة الأسر في تسهيل عملية التعلم عن بعد لابناءهم، إضافة إلى دعم ذوي الحاجات الخاصة ،وكيفية التعامل مع حاجاتهم اليومية