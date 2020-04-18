جامعة مؤتة تطلق مبادرة لتدريب الشباب خلال الحظر

هشال العضايله

الكرك – اطلقت جامعة مؤتة وبالتعاون مركز الإبداع وجمعية الأسرة، مبادرة تستهدف الشباب من ابناء المجتمع المحلي في محافظة الكرك ،والتي من شأنها تأهيلهم لسوق العمل، واستغلال فترة الحجر التي فرضتها الظروف الحالية، في تقديم برنامج تدريبي وتاهيلي ، عبر تطبيقات الاتصال عن بعد.

واكد رئيس جامعة مؤتة، الدكتور ظافر الصرايرة، أن الجامعة وانطلاقا من دورها في خدمة المجتمع ومسؤوليتها تجاهه، أطلقت هذه المبادرة وفي هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، لاستغلال طاقات الشباب ،والاستفادة من فترة الحجر المنزلي في تأهيل وتدريب الشباب وتحفيزهم، مما يساعدهم في بناء مستقبلهم وخدمة الوطن، تجسيدا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم في حرصه الدائم على الشباب ،وسعيه الدوؤب في ترسيخ المبادرات الشبابية ودعمها، وحثهم على المشاركة الفاعلة في بناء مجتمعهم ،وهم الحاملون لرسالة الاردن والساعون إلى تقدمه والنهوض به .

وبين ان هذه المبادرة تأتي تأكيدا على دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي والاستمرار في تقديم البرامج التدريبية التي من شأنها مساعدة الشباب استغلال وقت الفراغ لديهم في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها العالم باكملة جراء انتشار فيروس كورونا .