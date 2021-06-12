جامعة مؤتة تظهر لأول مرة في تصنيف “Qs world University Rankings”

هشال العضايلة

الكرك- أحرزت جامعة مؤتة ولأول مرة منذ تاسيسها دخول تصنيف ( QS World University Rankings 2022 ) العالمي، حيث حلت في المركز الخامس محليا، ومن ضمن أفضل ( 1001- 1200) جامعة عالميا، ويعد تصنيف ( QS ) العالمي من أكثر التصنيفات العالمية للجامعات شهرة وتميزا وانتشارا وتأثيرا، ويعتمد على ستة محاور رئيسة لقياس أداء الجامعات وتميزها عالميا وهي: السمعة الأكاديمية للجامعة، والسمعة التوظيفية للخريجين لدى المشغلين، ونسبة أعضاء هيئة التدريس للطلبة، وعدد الاستشهادات لأعضاء الهيئة الأكاديمية، وأعضاء هية التدريس الاجانب، والطلبة الاجانب المسجلين في الجامعة.

واشار رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان إلى أن دخول الجامعة لهذا التصنيف لأول مرة في تاريخها يعد دليلا واضحا على سعي الجامعة لتحقيق رؤيتها في أن تكون جامعة منافسة ورائدة ضمن خطتها الاستراتيجية ( 2021-2025 ) والتي بنيت على مرجعيات وطنية وعالمية ابرزها الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، ورؤية الأردن، ومجموعة من المرجعيات المتعلقة بالتعليم العالي والاعتمادات الدولية والتصنيفات العالمية ومعايير ضمان الجودة.