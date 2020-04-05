جامعة مؤتة وعاملون فيها يتبرعون بـ 110 آلاف دينار لوزارة الصحة

هشال العضايله

الكرك- أعلنت جامعة مؤتة عن تقديم مساهمة مالية مقدمة من الجامعة والعاملين فيها لوزارة الصحة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الجامعة، الدكتور ظافر الصرايرة، إن المبادرة التي أطلقتها الجامعة في وقت سابق عن فتح باب التبرعات، لدعم جهود وزارة الصحة في مواجهه انتشار فيروس كورونا قد اثمرت عن مساهمة مالية تقدر بـ 110 آلاف دينار حصيلة ما قدمته الجامعة والعاملين من اعضاء الهيئة التدريسية والادارية فيها.

وقال الصرايرة ان إطلاق هذه المبادرة يأتي إيمانا بالمسؤولية المجتمعية والوطنية للجامعة تجاة الوطن، وتجسيدا لدور الجامعة، باعتبارها مؤسسة وطنية ،من واجبها تقديم الممكن ومساندة الجهود الوطنية المبذولة التي تقوم بها الحكومة بمختلف قطاعاتها، ولأن وزارة الصحة تقوم بالدور الاساسي في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا ، تداعى العاملون في الجامعة للتبرع والمساهمة في هذه الجهود الوطنية والتي تدار بحكمة وادارة ملكية من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم-حفظة الله ورعاه – الذي يولي الاردنيين وصحتهم كل الاهتمام .

وثمن الصرايرة مواقف العاملين في جامعة مؤتة ،وتبرعهم السخي ودعمهم المتواصل لجهود الجامعة في قيامها بدورها المجتمعي وخصوصا في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن .مؤكدا على الدور التوعوي الذي قامت به كلية الطب خصوصا وطلبة الجامعة بشكل عام في تقديم النشرات التوعوية التي تدعو إلى اتباع السلوكيات الصحية اللازمة لتجنب انتشار فيروس كورونا والذي أصبح جائحة عالمية ،إضافة إلى دعم الإجراءات الحكومية المتمثلة بالحجر المنزلي وعدم الاختلاط.

وشكر الصرايرة وبالنيابة عن العاملين في الجامعة وطلبتها كافة الجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وكافة المؤسسات الوطنية وأفراد المجتمع، في التصدي لهذا الوباء ومنع انتشاره.