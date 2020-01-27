جامعة موسكو تمنح أمين عام اتحاد الجامعات العربية “الدكتوراه الفخرية”

الغد- منحت جامعة موسكو الحكومية درجة الدكتوراه الفخرية والميدالية التقديرية العليا للامين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتورعمرو سلامة تقديراً لجهوده في خدمة العلم والتعليم على مستوى العالم العربي.

وأكد الدكتور سلامة خلال حفل التكريم الذي حضره وزير التعليم العالي الروسي عمق العلاقات الثنائية التي تربط الدول العربية بروسيا مشيرا إلى حرص اتحاد الجامعات على إيجاد علاقة أستراتيجية طويلة الأمد مع مؤسسات التعليم العالي الروسية من خلال تطوير العلاقات العلمية والاكاديمية والثقافية والنهوض بها إلى مستويات أكثر تقدماً.

وقدر سلامة في بيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية بعمان اليوم الاثنين عدد الطلبة العرب الدارسين في الجامعات الروسية بنحو 50 الف طالب وطالبة مشيرا الى ان هذا يدل على ثقة الطلبة العرب بالجامعات الروسية لما تشهده من تطور ملحوظ على المستوى التعليمي والاكاديمي .

وأعرب عن سعادته في تسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من اكبر الجامعات الروسية والتي تعد من اكثر الجامعات تقدما على المستوى العالمي .

وقال رئيس جامعة موسكو الحكومية الدكتور فيكتور انتونوفتش إن قرار منح الامين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتوراه الفخرية يأتي ضمن رؤية الجامعة في التواصل مع المجتمع الخارجي، وتقديراً منها لإسهامات الامين العام كواحد من أهم القادة الاكاديميين على مستوى العالم العربي .

وأضاف أن هذا القرار ينسجم مع استراتيجية الجامعة في تكريم المبدعين والمتميزين ارتأت الجامعة تكريم الامين العام لاتحاد الجامعات العربية باعتباره أنموذجا في إرساء العديد من القواعد العلمية والاكاديمية.

وأكد انتونوفتش عُمق العلاقات العربية الروسية خصوصًا في المجال الاكاديمي والتعليمي، مشيرا الى سعي الحكومة الروسية لزيادة حجم التعاون والتنسيق المشترك مع الجامعات العربية لتعميق اواصر التعاون واتاحة المجال لإقامة برامج تعليمية وتدريبية تطبيقية مشتركة.