جامعتا “الشرق الأوسط” و”Purdue” الأميركية تبحثان التعاون في مجال الأمن السيبراني

عمان – ضمن سلسلة من الزيارات التي تعقدها كلية الصيدلة مع المجتمعين المحلي والدولي، استقبل نائب الرئيس لشؤون الكليات العلمية الأستاذ الدكتور علاء الحلحولي والعمداء المختصون البروفيسور دان هيرلمان رئيس الشراكات الدولية والربط مع الصناعة من جامعة “Purdue” الأميركية، وجويل راسموس المدير التنفيذي لمركز حماية المعلومات CERIAS؛ حيث جاءت الزيارة لبحث سبل التعاون في الأمن السيبراني، وذلك عن تقديم التعاون في مشاريع تعمل على زيادة جاهزية المؤسسات العامة والمنشآت المدنية والخاصة للتعامل مع مخاطر الأمن السيبراني والاختراق المنظم للبنية التحتية الالكترونية.

الجدير ذكره أن جامعة “Purdue”، تأسست في العام 1869 ويقع مقرها الرئيسي في ويست لافاييت بولاية إنديانا، وتمنح الجامعة أكثر من 400 مجال دراسي للدرجة الجامعية، عبر كلياتها المختلفة التي تشمل الزراعة، علوم الاستهلاك، التربية والتعليم، الهندسة، العلوم الصحية، الآداب الحرة، الإدارة، التمريض، الصيدلة، العلوم الدوائية، العلوم، التكنولوجيا، الطب البيطري، وتعد من أفضل الجامعات الأميركية في تخصصات الهندسة والأمن السيبراني.